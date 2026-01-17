El Bayern reacciona a tiempo en Leipzig y termina goleando

Después de empezar perdiendo, el Bayern de Múnich reaccionó de manera espectacular en la segunda mitad para terminar goleando 5-1 en su visita al RB Leipzig, uno de los grandes de Alemania, este sábado en el choque estelar de la 18ª jornada de la Bundesliga.

El partido se presentaba como uno de los más difíciles para el Bayern en lo que queda de liga alemana, pero el gigante bávaro sacó el rodillo y dejó más que claro que su superioridad es abrumadora en el ámbito doméstico, donde el camino hacia un nuevo título queda cada vez más despejado.

Con 50 puntos, el Bayern se mantiene a 11 unidades del segundo, el Borussia Dortmund, que poco antes sufrió para ganar en el descuento por 3-2 al colista St Pauli.

El Leipzig, que había empezado tercero esta jornada, cae al cuarto lugar y queda ya a 18 puntos de su rival de este sábado.

- Olise brilla, Musiala vuelve -

El brasileño Rômulo había dado inicialmente emoción al pulso, adelantando al Leipzig en el minuto 20, y su equipo llegó al descanso con esa ventaja.

Pero en la segunda mitad, el Bayern despertó de su letargo y puso la maquinaria en funcionamiento.

Serge Gnabry igualó en el 50 y luego el inglés Harry Kane puso ya por delante a los visitantes en el 67, mientras el arquero Manuel Neuer frustraba una y otra vez a los atacantes del Leipzig.

En la recta final, el Bayern selló su manita con las dianas de Jonathan Tah (83'), Aleksandar Pavlovic (85') y Michael Olise (88').

Ese último fue protagonista ya que antes de su tanto dio las asistencias para los tantos de Kane, Tah y Pavlovic.

La otra buena noticia para el Bayern fue el regreso a la competición de Jamal Musiala, seis meses después de su grave lesión durante el Mundial de Clubes.

En la tabla de goleadores de la Bundesliga, Kane acumula ya 21 dianas, mientras que Olise es ahora segundo, con 10, igualado por Deniz Undav (Stuttgart).

- Sobre la bocina -

Si el Bayern no estuvo cómodo hasta los últimos minutos, el Borussia Dortmund sufrió todavía mucho más para ganar 3-2 al St Pauli, último clasificado, gracias a un penal marcado por Emre Can en el descuento final.

El partido parecía cómodo de entrada para el Dortmund, que llegó a adelantarse 2-0 en el marcador con los tantos de Julian Brandt (45+1') y Karim Adeyemi (54').

Un exceso de relajación costó caro al equipo local, que vio cómo el St Pauli equilibraba el marcador después, con dianas del estadounidense James Sands (62) y del inglés Ricky-Jade Jones (72).

El último tramo del partido fue un intento a la desesperada del Dortmund por evitar el tropiezo y parecía estar a punto de consumarlo cuando una caída del atacante Maximilian Beier en el área llevó a una revisión del VAR y al posterior tanto de Can desde los once pasos, para poner el 3-2 definitivo.

La hinchada del Dortmund pudo festejar así una victoria muy sufrida, incluido el canciller alemán Friedrich Merz, presente en uno de los palcos VIP del Westfalenstadion e hincha del equipo local.

- Hoffenheim, en el podio -

En el resto de los partidos del sábado destacó el triunfo del Hoffenheim por 1-0 sobre el Bayer Leverkusen, con un tempranero gol del neerlandés Wouter Burger en el minuto 9.

El Leverkusen queda séptimo, complicándose en la lucha por los puestos europeos, mientras que el Hoffenheim entra en la zona Champions, situándose tercero con 33 puntos, uno más que el Leipzig (32), que baja al cuarto lugar.

El Stuttgart, que el domingo recibe al Unión Berlín (9º), cae al quinto lugar de la clasificación.

El Maguncia (17º) no pudo salir de los puestos de descenso al caer 2-1 con el Colonia (10º).

Los otros dos duelos del sábado terminaron con empate: a cero entre Hamburgo (14º) y Borussia Mönchengladbach (11º) y a uno entre Wolfsburgo (12º) y Heidenheim (16º).