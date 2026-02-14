El Bayern resiste a la presión del Dortmund y recupera colchón de seis puntos

Con su victoria en la cancha del Werder Bremen (3-0) este sábado, el Bayern Múnich recuperó el colchón de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, que había ganado su partido de la 22ª fecha de la Bundesiga el viernes ante el Maguncia (4-0).

El equipo de Vincent Kompany, que venía de golear al Hoffenheim (5-1) y de eliminar al Leipzig en Copa (2-0), confirmó haber dejado atrás la minicrisis de finales de enero en la que cedió cinco puntos ante Augsburgo (2-1) y Hamburgo (2-2).

El gigante bávaro parece que llegará en buen momento al Klassiker del 28 de febrero ante el Dortmund, único equipo capaz de mantener el ritmo infernal del Rekordmeister.

En Bremen, el habitual Harry Kane acudió a su cita con el gol, y lo hizo por partida doble, un penal imparable y un disparo que tocó en el poste tras una jugada en la que participó el colombiano Luis Díaz, ambos goles antes de la primera media hora de partido (22' y 25').

El delantero inglés refuerza su liderato al frente de la tabla de goleadores con 26 dianas, el doble que su compañero Luis Diaz (13 goles), segundo en la clasificación.

Leon Goretzka cerró el marcador en el minuto 70 para un Bayern que jugó por primera vez esta temporada sin su internacional francés Michael Olise, suspendio por acumulación de amarillas.

- 22 goles en seis partidos -

En una fecha por el momento muy productiva en goles -22 en seis partidos- vio puerta el volante argentino Nicolás Capaldo en la victoria del Hamburgo ante el Union Berlin (3-2).

El Hoffenheim se recuperó bien del correctivo recibido por el Bayern y derrotó al Friburgo 3-0 para reforzar su tercera posición en la tabla, confirmar su estatus de equipo revelación, y dar un paso más para estar en la próxima Liga de Campeones.

Y si el Borussia Dortmund goleó 4-0 al Maguncia el viernes en el partido que abrió el telón del fin de semana, el mismo resultado se vio el sábado en el Bayer Leverkusen-St Pauli, que deja a los locales en cuarta posición, la última que clasifica a Champions.

Los dos primeros goles casi seguidos del inglés Jarell Quansah (13') y del checo Patrik Schick (14') encarrilaron la victoria del Leverkusen.

El defensor de Burkina Faso Edmond Tapsoba 852') y el neerlandés Ernest Poku (78') castigaron aún más al modesto equipo de Hamburgo, que sigue en puestos de descenso.

La goleada permite al Leverkusen encarar con optimismo el playoff de Champions para disputar los octavos el miércoles ante Olympiakos.

También venció sin problemas el Eintracht Fráncfort al Borussia Mönchengladbach (3-0).

El Stuttgart-Colonia completa el programa del sábado, quedando para el domingo los partidos Augsburgo-Heindenheim y Leipzig-Wolfsburgo.