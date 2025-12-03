El Bayern se vale de dos goles en propia de Unión Berlín para avanzar en Copa

El Bayern de Múnich se clasificó a cuartos de final de la Copa de Alemania al imponerse este miércoles en la cancha del Unión Berlín 3-2, beneficiado por dos goles en propia del conjunto de la capital.

Los hombres de Vincent Kompany prosiguen así su camino en Copa alemana, una competición en la que el Bayern no alcanza las semifinales desde su vigésimo y último título (el récord) en 2020.

Este miércoles, los muniqueses se adelantaron en el minuto 12. En un córner puesto por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic molestó en la salida del arquero Frederik Rönnow. Sorprendido en el segundo palo, Ilyas Ansah abrió el marcador con un gol en propia puerta.

Doce minutos más tarde, en un nuevo córner de Kimmich, Pavlovic volvió a molestar a Rönnow y Harry Kane aprovechó para marcar su vigésimo quinto gol esta temporada con el Bayern, el quinto en Copa.

Y unos minutos después de que los locales redujesen la diferencia por medio de Leopold Querfeld (2-1, 40') al convertir un penal por mano de Jonathan Tah, fue otro defensor del Unión, Diogo Leite, el que batió a su arquero justo antes de la pausa (3-1, 45+4').

En un nuevo penal concedido a los locales, Querfeld devolvió la esperanza a los espectadores del Alte Försterei al inicio del segundo tiempo (56'). Pero el Bayern resistió y sigue vivo también en Copa.

