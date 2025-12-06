El Bayern sigue intratable con un Kane que sublima el arte del gol

Con tres goles en apenas 22 minutos después de haber saltado desde el banquillo, Harry Kane sentenció la victoria del Bayern en la cancha del Stuttgart (5-0) este sábado en la 13ª fecha de la Bundesliga.

Tras lograr 37 puntos de 39 posibles, el Bayern de Múnich dio un paso más hacia el título, y su delantero inglés, con 17 goles, hacia el galardón de máximo goleador del campeonato alemán.

Los bávaros sólo han cedido un empate en liga en lo que va de temporada (en la capital ante el Unión Berlín en noviembre) y aventajan en once puntos al Leipzig y en doce al Borussia Dortmund a la espera de que sus dos primeros perseguidores disputen sus partidos del fin de semana.

Ante un Stuttgart situado en la zona noble de la tabla (6º) todo resultó mucho más fácil de lo esperado para los hombres de Vincent Kompany.

De nuevo impresionante a tres días de recibir al Sporting de Portugal en Liga de Campeones, el Bayern abrió el marcador del Neckar-Stadion por medio del austríaco Konrad Laimer (11'), que remató de tacón con clase un pase de Michael Olise.

Ese sería el único gol del primer acto, antes del vendaval del segundo tiempo, que tuvo un protagonista claro.

- 33 goles en menos de cuatro meses -

Tras saltar al terreno de juego en el minuto 60, Harry Kane firmó un triplete (66', 82' y 88'), y Josip Stanisic marcó entre medias (78').

Kane suma ya 17 goles en la Bundesliga esta temporada, a los que hay que añadir los cinco en Liga de Campeones, otros cinco en Copa, el marcado en la Supercopa alemana y sus cinco con la selección inglesa desde septiembre: Un total de 33 goles en menos de cuatro meses.

El delantero inglés de 32 años había iniciado el choque desde el banco, al igual que el arquero Manuel Neuer y que Jonathan Tah, en el marco de las rotaciones de Kompany de cara al duelo de Champions. El que no descansó fue el colombiano Luis Díaz, que disputó los 90 minutos a pesar de haber visto una amarilla.

Con 49 goles a favor, los bávaros firman el mejor inicio de temporada en cuanto a balance ofensivo de un club de la Bundesliga (76 goles entre todas las competiciones).

El Stuttgart se quedó con diez hombres para los diez últimos minutos de juego, por una mano de Lorenz Assignon que provocó el penal convertido por Kane.

A pies del podio, el Bayer Leverkusen perdió en la cancha del Augsburgo (2-0) y ve al líder a 14 puntos.

El Leipzig recibe al Eintracht Fráncfort (7º) este sábado. Y el Borussia Dortmund (3º) cerrará la jornada en casa ante el Hoffenheim (5º) el domingo.

