El BBVA anuncia una recompra de acciones por US$3.960 millones

MADRID, 19 dic (Reuters) - El banco español BBVA anunció el viernes una recompra de acciones por valor de 3.960 millones de euros (US$4.640 millones),

Tras el fracaso en octubre de su opa sobre Sabadell

BBVA planea distribuir unos 36.000 millones de euros entre 2025 y 2028 a sus accionistas, desglosados en 24.000 millones en distribuciones ordinarias y 12.000 millones como capital excedente por encima del umbral regulador del 12% de capital básico regulatorio CET1.

El banco completó este mes un programa de recompra por valor de 993 millones de euros.

