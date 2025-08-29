El BBVA reajusta su oferta por el Sabadell tras el pago de dividendos

```html

MADRID, 29 ago (Reuters) - El banco español BBVA dijo el viernes que ajustó su oferta pública de adquisición (OPA) del Sabadell para mantener su valor tras el pago de dividendos a cuenta por parte de este último, mientras espera la aprobación del supervisor para su oferta hostil, que supera ya los 15.000 millones de euros (US$17.560 millones).

Tras el pago el viernes por parte del Sabadell de un dividendo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,07 euros, BBVA ofrece ahora una acción ordinaria de nueva emisión y 0,7 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Sabadell, dijo en un comunicado, frente a una ecuación de canje anterior de 5,3456.

La combinación de ambas entidades crearía un banco con más de un billón de euros en activos totales y supondría el último movimiento de consolidación en el sector bancario español.

En abril de 2024, BBVA anunció una oferta de más de 12.000 millones de euros por todas las acciones de Sabadell, que se volvió hostil en mayo.

Dado que las acciones de BBVA subieron a 15,49 euros al cierre del viernes desde los 10,9 euros en que se presentó la oferta por primera vez, la oferta vale ahora unos 15.500 millones de euros, teniendo en cuenta el nuevo número de acciones que BBVA tendría que emitir ahora en función de la nueva ecuación de canje, según los cálculos de Reuters.

Las acciones de Sabadell ya cotizan por encima de la prima del 30% sobre el precio de cierre del 29 de abril de 2024 ofrecido originalmente por BBVA, y desde entonces han superado a las acciones de la entidad vasca.

El BBVA espera ahora la aprobación del supervisor antes de iniciar formalmente su periodo de aceptación y hacer llegar la oferta directamente a los accionistas de Sabadell.

(US$1 = 0,8542 euros)

(Reporte de Jesús Aguado; editado en español por Carlos Serrano)

