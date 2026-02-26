El BCE aún no ve una ola de despidos provocada por la IA, dice Lagarde
FRÁNCFORT, 26 feb (Reuters) -
La inteligencia artificial está impulsando la productividad en la zona euro, pero aún no está provocando una ola de despidos derivada de una mayor automatización del trabajo, dijo el jueves la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
"Lo que estamos viendo por el momento es que está aumentando la productividad", declaró Lagarde ante una comisión del Parlamento Europeo. "Pero aún no estamos viendo consecuencias en términos de mercado laboral ni la ola de despidos que se temía, y, como saben, estaremos muy atentos en el futuro". (Información de Balazs Korany y Francesco Canepa; edición de Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)