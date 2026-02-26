LA NACION

El BCE aún no ve una ola de despidos provocada por la IA, dice Lagarde

FRÁNCFORT, 26 feb (Reuters) -

La inteligencia artificial ‌está ‌impulsando ⁠la productividad en la zona euro, ​pero ⁠aún no ⁠está provocando una ​ola de despidos derivada ‌de una mayor ​automatización ​del trabajo, dijo el jueves la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

"Lo ​que estamos viendo por ⁠el momento es que ‌está aumentando la productividad", declaró Lagarde ante una comisión del Parlamento Europeo. "Pero aún no estamos viendo ‌consecuencias en términos de mercado laboral ⁠ni la ola ‌de despidos ⁠que se ⁠temía, y, como saben, estaremos muy atentos en el futuro". (Información de Balazs ‌Korany ​y Francesco Canepa; edición de Alison Williams; edición en español de ‌Jorge Ollero Castela)

