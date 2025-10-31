El BCE debe mantener "plena opcionalidad" en sus próximas reuniones, según Villeroy
- 1 minuto de lectura'
PARÍS, 31 oct (Reuters) -
El Banco Central Europeo (BCE) debe mantener abiertas sus opciones para modificar los tipos de interés en las próximas reuniones a fin de reaccionar ante los riesgos, incluidos los de los mercados financieros, dijo el viernes François Villeroy de Galhau, responsable de política económica del BCE.
El jueves, el BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 2% por tercera reunión consecutiva, lo que Villeroy describió como una posición buena, aunque no fija. "En vista de los diversos riesgos, incluidos los derivados de los mercados financieros, debemos mantener la plena opcionalidad para actuar según sea necesario", dijo Villeroy, que también dirige el banco central francés, en un comunicado.
"Más que nunca, en nuestras próximas reuniones será necesario un pragmatismo ágil basado en datos y previsiones", añadió. (Información de Leigh Thomas; edición de Benoit Van Overstraeten; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
- 1
Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación
- 2
El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”
- 3
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
- 4
Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia