El BCE debe mantener "plena opcionalidad" en sus próximas reuniones, según Villeroy

PARÍS, 31 oct (Reuters) -

El Banco Central Europeo (BCE) debe mantener abiertas sus opciones para modificar los tipos de interés en las próximas reuniones a fin de reaccionar ante los riesgos, incluidos los de los mercados financieros, dijo el viernes François Villeroy de Galhau, responsable de política económica del BCE.

El jueves, el BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 2% por tercera reunión consecutiva, lo que Villeroy describió como una posición buena, aunque no fija. "En vista de los diversos riesgos, incluidos los derivados de los mercados financieros, debemos mantener la plena opcionalidad para actuar según sea necesario", dijo Villeroy, que también dirige el banco central francés, en un comunicado.

"Más que nunca, en nuestras próximas reuniones será necesario un pragmatismo ágil basado en datos y previsiones", añadió.