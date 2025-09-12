El BCE debe tener en cuenta los riesgos a la baja para la inflación, según Rehn

HELSINKI, 12 sep (Reuters) -

El Banco Central Europeo debe tener en cuenta los riesgos a la baja para la inflación derivados de la energía más barata y la apreciación del euro, dijo el viernes el del banco central finlandés, Olli Rehn.

"Tenemos que evitar una situación en la que nos desviemos demasiado por debajo o demasiado por encima de nuestro objetivo", dijo Rehn.

El BCE los tipos de interés el jueves y una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación, reduciendo las expectativas de un nuevo recorte de los costes de financiación. (Información de Essi Lehto y Elviira Luoma; edición de Louise Rasmussen; editado en español por Patrycja Dobrowolska)