El BCE debe tener en cuenta los riesgos a la baja para la inflación, según Rehn
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
HELSINKI, 12 sep (Reuters) -
El Banco Central Europeo debe tener en cuenta los riesgos a la baja para la inflación derivados de la energía más barata y la apreciación del euro, dijo el viernes el del banco central finlandés, Olli Rehn.
"Tenemos que evitar una situación en la que nos desviemos demasiado por debajo o demasiado por encima de nuestro objetivo", dijo Rehn.
El BCE los tipos de interés el jueves y una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación, reduciendo las expectativas de un nuevo recorte de los costes de financiación. (Información de Essi Lehto y Elviira Luoma; edición de Louise Rasmussen; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
Otras noticias de Inflación y precios
Más leídas
- 1
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo infinito, una animación soberbia para una aventura a gran escala
- 2
Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025 con el aumento confirmado
- 3
Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
- 4
Alumna armada en Mendoza: el bullying no sería la causa principal del ataque de la adolescente de 14 años