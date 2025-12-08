El BCE debe vigilar algunos riesgos al alza para la inflación, según Kazimir

Por Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 8 dic (Reuters) -

El Banco Central Europeo no tiene motivos para modificar los tipos de interés durante meses y debería tener en cuenta algunos riesgos al alza para la inflación, como una moderación salarial más lenta y un menor impacto de la firmeza del euro, dijo el responsable de política Peter Kazimir, que también es gobernador del banco central eslovaco.

El BCE ha mantenido estables los tipos de interés desde que los recortó en dos puntos porcentuales hasta junio y ha debatido sobre si ha hecho lo suficiente para mantener la inflación en el 2% tras controlar el crecimiento desbocado de los precios.

"No veo ninguna razón para actuar en los próximos meses", dijo Kazimir a Reuters en una entrevista. "Definitivamente no en diciembre, luego ya veremos".

Kazimir sostuvo que la economía y los precios están evolucionando en líneas generales como se esperaba, pero ha habido algunas sorpresas al alza que requieren atención.

"El mercado laboral sigue ajustado, el crecimiento es algo mejor y la moderación salarial es algo más lenta de lo que esperábamos", dijo Kazimir, considerado un partidario del endurecimiento de la política monetaria en el Consejo de Gobierno de 26 miembros.

Aunque los riesgos de inflación están en general equilibrados, afirmó que es más importante mantenerse "vigilantes" ante los riesgos al alza.

Es probable que sus comentarios consoliden las ya amplias apuestas de los inversores de que el BCE ha terminado de recortar los tipos de interés. En la actualidad, los mercados no ven prácticamente ninguna posibilidad de que se produzca una nueva relajación de la política monetaria ni siquiera el año que viene, después de que tanto los datos de crecimiento como los de precios sorprendieran al alza.

Los comentarios de Kazimir van en la misma línea que un mensaje de Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, quien afirmó que la próxima medida del BCE será probablemente una subida, en lugar de un recorte, pero no a corto plazo.

Algunos han argumentado que la fortaleza del euro frente al dólar está abaratando los bienes importados y la energía, alimentando la desinflación y aumentando el riesgo de que el crecimiento de los precios de la zona euro caiga por debajo del objetivo.

Sin embargo, Kazimir advirtió que el impacto del tipo de cambio puede ser menor de lo que algunos esperan y que, en cualquier caso, el BCE no debería reaccionar ante los repuntes de la inflación causados por los efectos de base de la energía.

"Seguimos vigilando la repercusión del tipo de cambio en la inflación de los bienes, ya que podría no ser tan fuerte como se espera", añadió Kazimir. "Las empresas podrían no reflejar totalmente la evolución de los mercados de cambio en sus precios finales".

El euro ha subido un 6% en un año ponderado por el comercio y también se ha fortalecido un 11% frente al dólar, la divisa utilizada para fijar el precio de las principales materias primas energéticas.

Aun así, la inflación podría caer por debajo del 2% el año que viene, aunque sea temporalmente, y por eso a algunos responsables de política monetaria les preocupan los riesgos a la baja.

Kazimir, sin embargo, contraatacó argumentando que el mercado laboral está tenso, la brecha de producción está cerrada, el crecimiento se sitúa en su nivel potencial y la moderación salarial es lenta, todo lo cual reduce la posibilidad de que la inflación baje demasiado.

"La previsión de que la inflación sea demasiado baja no me preocupa en absoluto", dijo. "No hay necesidad de reaccionar ante pequeñas desviaciones, sobre todo si se deben a la energía".

"La política monetaria tiene que proporcionar certidumbre, y tratar de sobredimensionarla en torno a pequeños baches de la inflación en realidad crearía incertidumbre", dijo. (Información de Balazs Koranyi; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)