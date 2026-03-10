LA NACION

El BCE debería mantener su rumbo actual pese al impacto de la guerra en Irán, dice Simkus

Fráncfort, 10 mar (Reuters) -

El aumento de los costes energéticos podría tener implicaciones más amplias para la economía de la zona euro, pero llevará tiempo aclarar la situación y el Banco Central Europeo debería mantener su rumbo por ahora, dijo el martes el gobernador del Banco de Lituania, Gediminas Simkus.

"En cuanto a la próxima reunión, diría que, por supuesto, debatiremos e intentaremos evaluar todas las posibles implicaciones de los acontecimientos en Irán o para la economía europea, pero diría que, por el momento, debemos mantener nuestro rumbo", dijo Simkus en una conferencia en Vilna. (Información de Balazs Koranyi; edición de Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

