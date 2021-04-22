EL BCE DICE SEGUIRÁ REALIZANDO COMPRAS NETAS DE ACTIVOS EN MARCO PROGRAMA PEPP CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 1.850.000 MILLONES DE EUROS HASTA, AL MENOS, FINALES DE MARZO DE 2022 Y, EN CUALQUIER CASO, HASTA QUE CONSIDERE QUE LA FASE DE CRISIS CORONAVIRUS

EL BCE DICE SEGUIRÁ REALIZANDO COMPRAS NETAS DE ACTIVOS EN MARCO PROGRAMA PEPP CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 1.850.000 MILLONES DE EUROS HASTA, AL MENOS, FINALES DE MARZO DE 2022 Y, EN CUALQUIER CASO, HASTA QUE CONSIDERE QUE LA FASE DE CRISIS CORONAVIRUS

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