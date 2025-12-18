El BCE eleva algunas de sus previsiones de crecimiento e inflación

FRANKFURT, 18 dic (Reuters) -

El Banco Central Europeo elevó el jueves algunas de sus previsiones de crecimiento e inflación al mantener, en una decisión ampliamente esperada.

Se sigue proyectando que la inflación se situará por debajo del 2% el próximo año y en 2027, debido sobre todo a la bajada de los costes energéticos, pero ahora se proyecta que vuelva al objetivo en 2028, lo que refuerza el argumento de los de que ahora no es necesario un cambio de política.

Este año, el crecimiento será algo más rápido de lo previsto, ya que el bloque está resistiendo mejor de lo que se temía a las tensiones comerciales mundiales y al "dumping" de productos chinos.

A continuación figuran las previsiones del BCE sobre inflación y crecimiento económico. Las proyecciones anteriores de septiembre figuran entre paréntesis. Para 2028, las cifras del jueves son las proyecciones iniciales del BCE.

2025 2026 2027 2008

Crecimiento del PIB: 1,4 (1,2%) 1,2 (1,0%) 1,4% (1,3%) 1,4%

Inflación: 2,1 (2,1%) 1,9 (1,7%) 1,8% (1,9%) 2,0%

Inflación subyacente 2,4 (2,4%) 2,2 (1,9%) 1,9% (1,8%) 2,0% (Información de Balazs Koranyi; edición en español de María Bayarri Cárdenas)