El BCE eleva los requisitos mínimos de capital de Banco Santander para 2026

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central Europeo (BCE) ha elevado este jueves los requisitos mínimos prudenciales de capital efectivo del Banco Santander para 2026, según se desprende de una comunicación de la entidad con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BCE ha indicado que Banco Santander deberá tener a partir del 1 de enero una ratio mínima de capital de nivel 1 ordinario (CET1) del 9,85%, mientras que la ratio de capital total deberá estar en el 14,11%, dos décimas más en ambos casos. A fecha 30 de septiembre, la tasa CET1 estaba en el 13,09% y la de capital total en el 17,43%.

El aumento de los requisitos mínimos para el próximo ejercicio tanto a nivel CET1 como de capital total se debe a las variaciones en el requisito del 'colchón' contra riesgos sistémicos (3 puntos básicos) y el requisito del 'colchón' de capital anticíclico (17 puntos básicos).

La decisión del organismo dirigido por Christine Lagarde sí ha mantenido sin cambios el requerimiento de Pilar 2 (P2R) a nivel consolidado en el 1,74%, del que, al menos, el 0,98% deberá ser satisfecho con CET1. Nueve de los puntos básicos del P2R corresponden a un recargo por las expectativas prudenciales del BCE sobre el calendario de provisiones en relación con activos dudosos.