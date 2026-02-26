El BCE espera que la inflación de los alimentos se sitúe justo por encima del 2%
FRÁNCFORT, 26 feb (Reuters) - El Banco Central Europeo espera que la inflación de los alimentos, crucial para la percepción de estabilidad de precios por parte de los consumidores, se sitúe justo por encima de su objetivo del 2% a finales de este año, dijo el jueves la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
"De cara al futuro, esperamos que siga disminuyendo y se estabilice algo por encima del 2% a finales de 2026", dijo Lagarde ante una comisión del Parlamento Europeo.
Lagarde reiteró las expectativas del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación general convergerá hacia su objetivo del 2% a medio plazo, a medida que disminuya el crecimiento de los salarios y la economía siga avanzando a pesar del difícil entorno (Información de Francesco Canepa; edición de Balazs Koranyi; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)