FRÁNCFORT, 26 feb (Reuters) - El Banco Central ‌Europeo espera ‌que ⁠la inflación de los alimentos, crucial para ​la percepción ⁠de estabilidad ⁠de precios por parte ​de los consumidores, se sitúe ‌justo por encima ​de su ​objetivo del 2% a finales de este año, dijo el jueves la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

"De ​cara al futuro, esperamos que ⁠siga disminuyendo y se estabilice algo ‌por encima del 2% a finales de 2026", dijo Lagarde ante una comisión del Parlamento Europeo.

Lagarde reiteró las expectativas ‌del Banco Central Europeo (BCE) de que ⁠la inflación general convergerá ‌hacia su objetivo del ⁠2% a medio ⁠plazo, a medida que disminuya el crecimiento de los salarios y la economía siga ‌avanzando a ​pesar del difícil entorno (Información de Francesco Canepa; edición de Balazs Koranyi; editado en español ‌por Benjamín Mejías Valencia)