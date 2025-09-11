El BCE mantendrá previsiblemente los tipos pero dejará entreabierta la puerta a una mayor relajación

Por Balazs Koranyi y Francesco Canepa

FRÁNCFORT, 11 sep (Reuters) -

El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sin cambios los tipos de interés el jueves, mientras la inflación se mantiene en línea con su objetivo, pero las tensas perspectivas comerciales y políticas hacen que se mantenga viva la perspectiva de una mayor relajación.

El BCE ha reducido a la mitad su tipo de interés de referencia en 12 meses, situándolo en el 2% en junio, pero desde entonces se ha mantenido a la espera, argumentando que la economía de los 20 países de la eurozona se encuentra en un "buen momento", aunque no puede descartarse una mayor relajación.

Los datos del verano no han hecho sino confirmar esta visión optimista, dando tiempo a los dirigentes monetarios para entender cómo los aranceles estadounidenses, el aumento del gasto público alemán y la agitación política en Francia podrían afectar al crecimiento y la inflación.

Por ello, es probable que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, vuelva a intentar ser "deliberadamente poco informativa" sobre la futura senda de los tipos de interés, como en julio, cuando eludió todas las preguntas sobre el camino a seguir.

Pero es poco probable que Lagarde cierre la puerta a nuevos recortes de tipos, sobre todo teniendo en cuenta que se prevé que la inflación caiga por debajo del objetivo del 2% del BCE el año que viene, lo que mantiene vivas las apuestas del mercado de que un nuevo recorte "de seguro" podría llegar a finales de año.

"Aunque oficialmente el Consejo de Gobierno considera que los riesgos de inflación están ampliamente equilibrados a medio plazo, es probable que la mayoría de los miembros sigan considerando que los riesgos a la baja son algo más importantes", señalan los analistas de UniCredit en una nota.

"El BCE probablemente dejará la puerta abierta a una nueva reducción de tipos si los riesgos a la baja se intensificaran", añadieron.

En cualquier caso, el debate se sitúa en los márgenes y se centra en un único recorte de tipos, lo que indica que el BCE ha terminado con el grueso de los cambios en la política monetaria y es probable que los tipos se mantengan en torno a este nivel durante un largo periodo.

El BCE anunciará su decisión a las 1215 GMT, seguida de la conferencia de prensa de Lagarde a las 1245 GMT.

(Información de Balazs Koranyi; edición de Catherine Evans; edición en español de Paula Villalba)