El BCE mantendría los tipos de interés mientras la economía de la eurozona muestra resistencia

Por Francesco Canepa y Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 18 dic (Reuters) -

Se espera que el Banco Central Europeo mantenga estables sus tipos de interés oficiales el jueves y muestre poco interés por recortarlos a corto plazo, en un momento en que la economía de la zona del euro se mantiene firme frente a las perturbaciones del comercio mundial y la inflación se mantiene estable.

Las últimas cifras de crecimiento del bloque monetario de 20 países han superado las expectativas del BCE, gracias a que los exportadores han sorteado los aranceles estadounidenses mejor de lo previsto y a que el gasto interno ha contrarrestado el malestar en el sector manufacturero.

La inflación, por su parte, ha rondado el objetivo del 2% del BCE, impulsada por el aumento de los precios en el sector servicios, y se espera que se mantenga en ese nivel en un futuro próximo.

Por ello, es probable que el BCE eleve algunas de sus previsiones de crecimiento e inflación el jueves, poniendo fin, aunque no explícitamente, a un ciclo de relajación que le llevó a reducir su tipo de interés del 4% al 2% hasta el pasado mes de junio.

Algunos miembros del Consejo de Gobierno del BCE habían querido hacerlo en su última reunión de octubre.

"La bruma de la incertidumbre económica se ha disipado un poco, especialmente en lo que respecta al comercio", afirmó Lorenzo Codogno, fundador de LC Macro Advisors. "Esto dará al Consejo de Gobierno una mayor confianza en que se encuentra en un buen momento, eliminando probablemente cualquier sesgo de relajación restante".

¿PRÓXIMA SUBIDA DE TIPOS?

Puede que incluso se pregunte a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, si la próxima subida de tipos está prevista, como han empezado a apostar algunos operadores. Pero muchos consideran prematuro este debate, dada la amplia capacidad ociosa del sector manufacturero.

"Yo esperaría que Christine Lagarde se mantuviera al margen de las conversaciones sobre subidas de tipos", dijo Spyros Andreopoulos, fundador de la consultora Thin Ice Macroeconomics.

Algunos comentarios de Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, Philip Lane, economista jefe, y la propia Lagarde han contribuido a alimentar algunas especulaciones sobre una subida de tipos a finales del año próximo.

Los mercados financieros han empezado a valorar las modestas posibilidades de una subida de tipos a finales del año que viene o principios de 2027.

Sin embargo, la mayoría de los economistas encuestados por Reuters esperan que el BCE deje los tipos donde están hasta 2026 y 2027, aunque la horquilla de previsión para este último año era amplia, entre el 1,5% y el 2,5%.

"La realidad es que el listón está bastante alto para un movimiento en cualquier dirección en las próximas reuniones", dijo Isabelle Mateos y Lago, economista jefe de BNP Paribas.

MAYORES PREVISIONES DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN

Por lo demás, el BCE no puede hacer otra cosa que reconocer que la economía de la zona euro crece ahora cerca de su potencial, en torno al 1,4% anual, que la confianza se está recuperando y que la producción industrial muestra señales de tocar fondo.

Los economistas esperan que el crecimiento se mantenga el año que viene, apoyado por las inversiones previstas por el Gobierno alemán en defensa e infraestructuras y por un mercado laboral relativamente tenso, en el que los trabajadores han visto por fin cómo sus salarios se ponían al nivel de la subida de precios posterior a la pandemia.

"La estabilidad del mercado laboral, el crecimiento del sector servicios y el estímulo fiscal alemán impulsarán la economía de la zona euro en los próximos meses", dijo Felix Schmidt, economista de Berenberg. La propia Lagarde ha afirmado que el BCE aumentará sus previsiones de crecimiento económico —que actualmente contemplan una expansión del PIB del 1,2% este año, del 1,0% en 2026 y del 1,3% en 2027— y los economistas esperan que también eleve sus previsiones de inflación subyacente para 2026-27.

Estas previsiones serán cruciales de observar, ya que descartan el efecto de un retraso en el régimen de comercio de derechos de emisión de carbono de la Unión Europea, que reducirá mecánicamente la inflación general en 2026-27 y la aumentará en 2028.

Entre los factores que probablemente pesarán en la inflación está la fortaleza del euro frente al yuan chino o renminbi, que está haciendo aún más difícil para la zona euro competir con China, y frente al dólar estadounidense, que puede caer aún más si la Reserva Federal recorta los tipos más rápidamente bajo un nuevo presidente.

"Cuando se observa la balanza comercial de Europa, parece que el problema de competitividad es mucho más pronunciado frente a China que frente a EEUU. Para mí, el tipo de cambio que hay que mirar no es el del dólar-euro, sino el del euro-renminbi", dijo Mateos y Lago, de BNP.

(Información de Francesco Canepa; edición de Catherine Evans y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)