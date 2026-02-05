El BCE mantiene estables los tipos y resta importancia a la caída de la inflación

FRÁNCFORT, 5 feb (Reuters) -

El Banco Central Europeo mantuvo el jueves los tipos de interés sin cambios, tal y como se esperaba, haciendo caso omiso de la caída de la inflación y continuando con sus advertencias sobre la incertidumbre del entorno geopolítico.

El BCE dejó el tipo que paga por los depósitos bancarios en el 2%, donde se encuentra desde junio, y reafirmó que espera que la inflación se estabilice en su objetivo, que también es del 2%.

"La evaluación actualizada (del BCE) confirma que la inflación debería estabilizarse en su objetivo del 2% a medio plazo", dijo el banco central de la zona euro en un comunicado de prensa. (Información de Francesco Canepa; edición de Catherine Evans; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)