El BCE mantiene la senda de los tipos, pero la pugna en la Fed es un riesgo, advierte Lane

FRÁNCFORT, 16 ene (Reuters) -

El Banco Central Europeo no debatirá ningún cambio de tipos a corto plazo si la economía mantiene su rumbo, pero nuevas perturbaciones, como una posible desviación de la Reserva Federal de su mandato, podrían alterar las perspectivas, dijo el economista jefe del BCE, Philip Lane.

El BCE ha mantenido los tipos sin cambios desde que en junio puso fin a un rápido ciclo de recortes y el mes pasado señaló que no tenía prisa por volver a cambiar la política monetaria, ya que el crecimiento económico es sorprendentemente fuerte y la inflación parece haberse asentado en torno al objetivo del 2% para los próximos años.

Un posible riesgo para estas perspectivas, más bien benignas, son los continuos esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejercer un mayor control sobre los tipos de interés y presionar a la baja los costes de endeudamiento mucho más rápido de lo que la Fed considera apropiado dadas las persistentes presiones sobre los precios.

"Sería económicamente difícil para nosotros si la inflación en EEUU no volviera al objetivo o si las condiciones financieras en EEUU se extendieran a un aumento de la prima por plazo", dijo Lane al diario italiano La Stampa en una entrevista publicada el viernes.

"Una reevaluación del papel futuro del dólar, también podría constituir una especie de choque financiero para el euro", dijo Lane. "Así que hay escenarios en los que, si la Reserva Federal se apartara de su mandato, crearía un problema".

A diferencia de la mayoría de los bancos centrales, que se centran principalmente en la inflación, la Reserva Federal tiene un inusual doble mandato de promover el máximo empleo y precios estables, considerado como una tasa de inflación del 2%.

El euro se apreció fuertemente frente al dólar el año pasado, al retirarse los inversores de los activos en dólares por la incertidumbre sobre la política económica, lo que debilitó la competitividad de las exportaciones europeas en un momento en que los productos chinos baratos ya están expulsando a los productos europeos de mercados clave.

Aun así, Lane expresó su confianza en la política monetaria de la Reserva Federal y afirmó que es probable que la zona euro vea una estabilización sostenida de la inflación en el 2%, según sus previsiones de diciembre.

"En estas circunstancias, no hay debate sobre los tipos de interés a corto plazo", dijo Lane, respondiendo a una pregunta sobre una posible subida de tipos. "El nivel actual de los tipos de interés constituye la base para los próximos años".

"Pero si vemos una evolución en cualquier dirección, reaccionaremos", añadió.

Durante un breve periodo a principios de año, los mercados vieron la posibilidad de una subida de tipos a finales de 2026, pero ahora consideran que el tipo de depósito se mantendrá estable en el 2% este año.

Según Lane, es probable que la recuperación cíclica de los 21 países de la zona euro se acentúe este año y el próximo, pero el crecimiento potencial en sí es bajo y se necesitan cambios estructurales más profundos para acelerarlo.