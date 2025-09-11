El BCE mantiene los tipos de interés en vista de la resistencia de la economía

(reescribe con detalles y contexto)

11 sep (Reuters) -

El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios el jueves los tipos de interés para los préstamos y elevó las previsiones de crecimiento para este año, en un contexto de mayor resistencia de la economía.

Por segunda reunión consecutiva, el BCE mantuvo en el 2% el tipo para los depósitos bancarios, tras reducirlo a la mitad en el espacio de un año a medida que la inflación se acercaba a su objetivo del 2%.

El banco central de los 20 países que comparten el euro se abstuvo de dar indicaciones sobre la futura senda de los tipos de interés.

"El Consejo de Gobierno... seguirá un enfoque dependiente de los datos y reunión por reunión para determinar la orientación adecuada de la política monetaria", dijo el BCE en un comunicado de prensa.

Además de los aranceles comerciales anunciados por Estados Unidos, el BCE debe tener en cuenta el debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos, que es el mayor cliente de las empresas de la zona euro, y los problemas políticos y de deuda en Francia, su segunda economía miembro.

Los dirigentes monetarios dijeron a Reuters antes de la reunión que era probable que las conversaciones sobre una nueva bajada de tipos se reanudaran en el otoño boreal si los aranceles de EEUU afectaban al crecimiento de la zona euro. (Información de Francesco Canepa; Edición de Catherine Evans; edición en español de María Bayarri Cárdenas)