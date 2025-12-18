El BCE mantiene sin cambios los tipos de interés, tal como se esperaba

18 dic (Reuters) - El Banco Central Europeo mantuvo el jueves sin variación los tipos de interés, en un momento en que la economía de la zona del euro se mantiene firme frente a las perturbaciones del comercio mundial y la inflación se mantiene estable.

El BCE mantuvo el tipo de depósito —el interés que el BCE paga a los bancos por mantener su exceso de liquidez en el banco central— en el 2,00%, tal y como preveía una encuesta de Reuters entre analistas, y el tipo de refinanciación o "refi" —el interés que el BCE cobra a los bancos por préstamos a corto plazo— en el 2,15%.

Tras aplicar un primer recorte en el ciclo de relajación actual en junio de 2024, el BCE ha reducido a la mitad su tipo de interés de referencia, situándolo en el 2% en junio de este año, pero desde entonces se ha mantenido a la espera.

En las últimas semanas, los mercados de futuros monetarios han empezado a considerar alguna posibilidad de una subida de tipos a finales de 2026 o principios de 2027, tras comentarios de Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, Philip Lane, economista jefe, y Christine Lagarde.

