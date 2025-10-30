El BCE mantiene sin cambios los tipos de interés, tal como se esperaba

30 oct (Reuters) - El Banco Central Europeo mantuvo el jueves sin variación los tipos de interés, al mantenerse la inflación en línea con lo previsto, pero las turbulencias comerciales y políticas hacen que no sea descartable una mayor relajación. El BCE mantuvo el tipo de depósito en el 2,00%, tal y como preveía una encuesta de Reuters entre analistas, y el tipo de refinanciación o "refi" en el 2,15%.

Tras aplicar un primer recorte en el ciclo de relajación actual en junio de 2024, el BCE ha reducido a la mitad su tipo de interés de referencia, situándolo en el 2% en junio de este año, pero desde entonces se ha mantenido a la espera, argumentando que la economía de los 20 países de la eurozona se encuentra en un "buen momento".

Pese a que los 88 economistas encuestados por Reuters no prevén cambios en los tipos este mes, es improbable que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, cierre la puerta a una mayor relajación de la política monetaria, ya que todavía se desconoce el impacto a medio y largo plazo del cambiante régimen arancelario de Estados Unidos en la economía mundial. (Información de Tomás Cobos)