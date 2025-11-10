El BCE multa a Abanca por incumplimiento de una decisión en materia climática

FRÁNCFORT, 10 nov (Reuters) - El Banco Central Europeo multó al banco español Abanca por incumplir su decisión sobre los riesgos climáticos y medioambientales, dijo el BCE el lunes.

Los supervisores del BCE han sido cada vez más intrusivos a la hora de sondear la exposición de los bancos al riesgo climático, primero dando a las entidades crediticias una lista de expectativas y luego decisiones vinculantes sobre divulgación y gestión del riesgo.

El BCE impuso una "sanción periódica" de 187.650 euros después de que no cumpliera el requisito de evaluación de materialidad durante 65 días en 2024.

"Abanca no evaluó ni documentó suficientemente la materialidad de sus riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente antes de la fecha límite", dijo el BCE.

Abanca puede recurrir la decisión del BCE ante el Tribunal de Justicia de la UE. (Información de Balazs Koranyi; edición de Francesco Canepa; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)