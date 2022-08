El bce necesita otra gran subida de tasas en septiembre, según kazaks

27 ago (Reuters) - Una recesión en la eurozona es ahora muy probable, pero eso por sí solo no reducirá la inflación y el Banco Central Europeo debería optar por una gran subida de tasas el próximo mes, dijo el sábado Martins Kazaks del BCE.

El BCE subió las tasas de interés 50 puntos básicos en julio, hasta situarlas en cero, y se considera una medida similar para el 8 de septiembre, pero algunas autoridades han empezado a hablar de un alza aún mayor, ya que las perspectivas de inflación se están deteriorando.

"Adelantar las subidas de tasas es una opción de política razonable", dijo Kazaks, jefe del banco central de Letonia, a Reuters. "Deberíamos estar abiertos a discutir tanto 50 como 75 puntos básicos como posibles movimientos".

"Desde la perspectiva actual, debería ser al menos de 50", dijo Kazaks en una entrevista al margen del Simposio Económico de Jackson Hole de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El problema es que la inflación, ahora en un 8,9% y más de cuatro veces superior al objetivo del BCE, es probable que siga subiendo antes de un lento retroceso.

Con los tipos en cero, el BCE sigue apoyando a la economía y Kazaks dijo que el banco debería alcanzar el nivel neutral, que no frena ni estimula la economía, en el primer trimestre del próximo año.

"Si vemos que tenemos que ir más allá del neutro, no tengo ninguna duda de que lo haremos", dijo. "Si no vemos descensos significativos en la inflación subyacente, es posible que tengamos que estar sobre (la tasa) neutral. Pero no nos adelantemos". (Reporte de Balazs Koranyi Editado en español por Javier López de Lérida)