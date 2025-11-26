El BCE necesita ver una ralentización de la inflación no energética, dice su economista jefe

Fráncfort, 26 nov (Reuters) -

El Banco Central Europeo aún necesita ver una desaceleración de la inflación no energética para confiar en que el crecimiento general de los precios se mantendrá en su objetivo del 2%, dijo el miércoles Philip Lane, economista jefe de la entidad.

La inflación ha estado rondando el objetivo durante la mayor parte de este año, pero la inflación no energética sigue muy por encima del 2% y la deflación de los precios de la energía ha hecho bajar la cifra global.

"Para que la inflación se mantenga en el 2%, necesitamos una mayor desaceleración de la inflación no energética", dijo Lane en París. "Confiamos en que eso ocurrirá porque todo lo que observamos nos dice que la dinámica salarial se desacelerará aún más".

(Reporte de Balazs Koranyi; Editado en español por Javier Leira)