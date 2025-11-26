El BCE no ha hablado sobre modificar las líneas "swap" con la Fed, según De Guindos

FRÁNCFORT, 26 nov (Reuters) -

El Banco Central Europeo (BCE) no ha discutido con la Reserva Federal de Estados Unidos ningún cambio relativo a su respaldo de liquidez en dólares, según dijo el miércoles en rueda de prensa el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

"La cuestión de las líneas 'swap' no se ha discutido", dijo Guindos después de que los prestamistas de la eurozona con grandes negocios en dólares deberían reforzar sus colchones de liquidez y capital.

"No tenemos ningún tipo de información con respecto a la modificación de la situación actual, con respecto a las líneas 'swap'", dijo. (Información de Balazs Koranyi; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)