El BCE no tiene prisa, aunque la guerra en Irán podría alterar perspectivas, según dirigentes

FRÁNCFORT, 10 mar (Reuters) -

La guerra en Irán y el aumento de los precios de la energía podrían alterar fundamentalmente las perspectivas económicas de Europa, pero el Banco Central Europeo debería tomarse su tiempo para reevaluar su política monetaria y mantener su rumbo actual por ahora, dijeron el martes tres dirigentes del BCE.

Los mercados han estado descontando subidas de tipos por parte del BCE durante la última semana, partiendo de la premisa de que el aumento de los costes energéticos se trasladará rápidamente a los precios al consumo y que el banco querrá evitar que esas presiones sobre los precios perpetúen una inflación rápida.

"También es fundamental no actuar de forma precipitada, sino pensar detenidamente y considerar el escenario en profundidad, al tiempo que se espera a ver cómo evoluciona la situación", dijo a los periodistas en Viena el gobernador del Banco Nacional de Austria. "Quienes actúan de forma precipitada suelen actuar mal".

Kocher dijo que el objetivo era gestionar la evolución de los tipos de interés para garantizar que la inflación no se afianzara, y añadió que el BCE estaba preparado para responder con rapidez y claridad si fuera necesario.

Los mercados financieros, que el lunes descontaban plenamente una subida de los tipos a mediados de año, ahora sólo ven un 50% de probabilidades de que se produzca tal medida. Pero sigue siendo un gran cambio en comparación con hace dos semanas, cuando los inversores veían tipos estables durante todo el año, con una pequeña posibilidad de recorte de los tipos, debido a la débil inflación.

Gobernador del Banco de Lituania, dijo que el BCE no debería reevaluar su política monetaria con cada movimiento del mercado, dada la excepcional volatilidad, y que debería mantener la calma y hacer balance en su próxima reunión del 19 de marzo.

"Debemos mantener nuestro rumbo"

"Si empiezas a pensar en la política monetaria por la mañana, es posible que por la tarde hayas cambiado de opinión", dijo Simkus, en respuesta al aumento del precio del crudo hasta cerca de los US$120 por barril el lunes, antes de volver a bajar a US$90 el martes.

"En cuanto a la próxima reunión, diría que, por supuesto, debatiremos e intentaremos evaluar todas las posibles implicaciones de los acontecimientos en Irán o para la economía europea, pero diría que, por el momento, debemos mantener nuestro rumbo", dijo Simkus en una conferencia en Vilna.

En el mismo acto, presidente del banco central de Estonia, también abogó por una respuesta mesurada y dijo que el BCE debía sopesar si la crisis de los precios de la energía era temporal o un cambio más duradero.

"Aunque no debemos precipitarnos en la toma de decisiones, la probabilidad de que el próximo cambio en los tipos de interés oficiales se incline más hacia un aumento que hacia lo contrario probablemente haya aumentado en las últimas semanas", dijo Muller en una mesa redonda.

"Primero debemos ver si el aumento de los precios de la energía que estamos experimentando ahora resulta ser transitorio o no, como ocurrió la última vez", añadió. (Información de Balazs Koranyi y François Murphy; edición de Andrew Heavens, Sharon Singleton y Gareth Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)