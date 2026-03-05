Por Giulio Piovaccari

BOLONIA, ITALIA, 5 mar (Reuters) - El Banco Central Europeo analizará cuidadosamente el impacto de la ‌guerra en Oriente Medio ‌y ⁠tomará sus decisiones de política monetaria "reunión a reunión" y sin una postura preestablecida, dijo el jueves la presidenta del ​organismo, Christine ⁠Lagarde.

El ⁠BCE tomará sus decisiones "teniendo en cuenta todos los datos que podamos recabar, ​analizar y examinar con suficiente confianza", aseguró.

No hay un "ritmo preestablecido para ‌nuestra postura de política monetaria", agregó Lagarde durante ​una sesión de preguntas y respuestas ​tras pronunciar un discurso en la Universidad Johns Hopkins de Bolonia, Italia.

"Y creo que si se combinan estos dos elementos, el BCE y el sistema del euro se encuentran en una buena posición para supervisar muy de cerca y ​tratar de comprender cuáles serán las consecuencias de las crisis actuales en el futuro", añadió.

La ⁠guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido a otros países ‌del golfo, amenaza con impulsar la inflación y afectar al lento crecimiento de la zona euro al encarecer la energía y perturbar las cadenas de suministro.

Antes de los ataques, Lagarde y otros responsables de política monetaria del BCE habían afirmado en repetidas ocasiones que la política de tasas de interés ‌del banco central se encontraba en una "buena posición".

El jueves, tres responsables de política ⁠monetaria del BCE advirtieron de que una guerra prolongada y más ‌amplia podría impulsar la inflación, tanto actual como prevista.

Lagarde dijo ⁠que el BCE tenía la ventaja de ⁠afrontar posibles perturbaciones del crecimiento y los precios desde una buena posición de partida.

"Creo que cuando se enfrentan choques adicionales, incertidumbre adicional, sin duda es más conveniente y más apropiado estar en una buena posición que en una ‌menos buena".

La presidenta del BCE, ​que ha estado enfrentando las especulaciones sobre una posible salida anticipada de su cargo, también reiteró que su mandato en el banco central de la zona euro finaliza en 2027. (Reporte de Giulio ‌Piovaccari, edición de Alvise Armellini, editado en español por Daniela Desantis)