El BCE podría intervenir ante una fuga en las "stablecoins", dice Sleijpen

17 nov (Reuters) -

El Banco Central Europeo (BCE) podría verse obligado a ajustar su política monetaria si se produjeran "stablecoins" o criptomonedas estables que conmocionaran a la economía, según dijo un alto cargo del BCE al Financial Times en una entrevista publicada el lunes. "Si las 'stablecoins' en EE.UU. aumentan al mismo ritmo que lo han estado haciendo, (...) llegarán a ser sistémicamente relevantes en un momento dado", dijo al periódico el gobernador del banco central neerlandés, Olaf Sleijpen. Sleijpen añadió que los "tokens" o activos digitales podrían crear riesgos para la estabilidad financiera, la economía y la inflación en Europa que podrían forzar la mano del BCE. (Información de Nilutpal Timsina en Bengaluru; edición de Jacqueline Wong; edición en español de Jorge Ollero Castela)