El BCE podría optar por una nueva bajada de tipos si el euro se fortalece, dice Kocher al FT

28 ene (Reuters) -

El Banco Central Europeo (BCE) podría tener que plantearse una nueva bajada de los tipos de interés si la apreciación del euro empieza a afectar a sus perspectivas de inflación, según declaró el gobernador del banco central austríaco, Martin Kocher, al Financial Times.

Las recientes subidas del euro frente al dólar han sido "modestas" y no requirieron una respuesta, dijo Kocher en una entrevista publicada el miércoles, en la que también advirtió de que una mayor apreciación podría reducir las previsiones de inflación y obligar al BCE a actuar.

"Si el euro se aprecia cada vez más, en algún momento esto podría crear, por supuesto, cierta necesidad de reaccionar en términos de política monetaria", añadió Kocher.

Un euro más fuerte reduciría los precios de importación y erosionaría la competitividad frente a los competidores estadounidenses, dijo.

A pesar de ello, Kocher afirmó que la economía de la zona euro había resistido mejor de lo esperado y se mostró "cautelosamente optimista" sobre el crecimiento este año, añadió el periódico.

En vísperas de la reunión del BCE del 4 de febrero, Kocher afirmó que no había necesidad inmediata de modificar los tipos, pero subrayó la importancia de mantener la "plena opcionalidad" en un escenario de incertidumbre.

(Información de Bipasha Dey en Bengaluru; edición de Clarence Fernandez; edición en español de Jorge Ollero Castela)