El BCE podría reanudar conversaciones sobre recorte de tasas tras pausa en septiembre: fuentes

Por Francesco Canepa

JACKSON HOLE, EEUU, 23 ago (Reuters) - Es probable que el Banco Central Europeo mantenga sin cambios las tasas de interés el mes que viene, pero las conversaciones sobre nuevos recortes podrían reanudarse en el otoño boreal si la economía se debilita, según dijeron cinco fuentes a Reuters.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó en julio que el banco central de la eurozona está "en un buen momento" cuando dejó su tasa oficial estable en el 2%, poniendo fin a un ciclo de recortes de un año y llevando a los inversores a apostar por una pausa prolongada.

Los datos publicados desde entonces mostraron que la economía de la zona euro está resistiendo mejor de lo esperado, mientras la inflación ronda el objetivo del 2% fijado por el BCE, según afirmaron las autoridades de los bancos centrales en Europa y en el simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole.

Mientras tanto, los aranceles impuestos por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de la Unión Europea -del 15% para la mayoría de los bienes- se acercaron a las propias expectativas del BCE y evitaron los escenarios más pesimistas, dijeron las fuentes de la entidad.

Esto significa que un recorte el 11 de septiembre se considera ahora en gran medida innecesario, salvo un empeoramiento repentino en los datos entrantes, como una lectura de inflación adelantada para agosto y sondeos de actividad económica, según las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato porque las deliberaciones sobre política monetaria son confidenciales.

Asimismo, las fuentes señalaron que las últimas proyecciones económicas del BCE, que sitúan la inflación por debajo de su objetivo del 2% el próximo año antes de volver a alcanzarlo, incorporan una nueva reducción de tasas.

Esto significa que es probable que se reanuden los debates sobre una mayor relajación de la política monetaria del 30 de octubre y del 18 de diciembre, sobre todo si los aranceles de Estados Unidos empiezan a afectar a las exportaciones de la zona euro a su principal socio comercial o si se frustran las esperanzas de paz en Ucrania, añadieron las fuentes.

Un portavoz del BCE declinó hacer comentarios.

Los mercados monetarios apuestan a un nuevo recorte de tasas del BCE, pero no antes de la primavera boreal del próximo año.

Los inversores se han mostrado más optimistas sobre las perspectivas económicas de la eurozona después de que las encuestas mostraron que la actividad empresarial se aceleró recientemente, con un aumento de los nuevos pedidos en agosto por primera vez desde mayo de 2024.

Algunas autoridades advirtieron de que esto podría deberse a que los importadores estadounidenses adelantaron los pedidos de la zona euro para eludir los aranceles, lo que implicaría un retroceso en los próximos meses.

(Reporte adicional de Frank Siebelt en Fráncfort; editado en español por Carlos Serrano)