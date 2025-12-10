El BCE podría volver a mejorar sus previsiones de crecimiento en diciembre, según Lagarde

FRÁNCFORT, 10 dic (Reuters) -

El Banco Central Europeo podría elevar de nuevo sus previsiones de crecimiento en diciembre, dada la inesperada resistencia de la economía a la incertidumbre y las tensiones comerciales, dijo el miércoles la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

"En los últimos ejercicios de proyección, hemos elevado nuestras previsiones", dijo Lagarde en un acto organizado por el Financial Times. "Mi sospecha es que podríamos volver a hacerlo en diciembre".

Lagarde también repitió su mantra de que la política monetaria estaba en un "buen lugar", una señal tomada por los inversores en el sentido de que no era necesario un cambio en los tipos de interés. (Información de Balazs Koranyi; edición de Jan Harvey; edición en español de Jorge Ollero Castela)