El BCE, preocupado por la indexación de salarios y presupuestos al repunte temporal de la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) ha expresado su preocupación ante el riesgo de que el repunte, en principio temporal, de la inflación en la zona euro desencadene efectos de segunda ronda en el mercado laboral o a través de la indexación de partidas presupuestarias que acaben provocando una "cronificación" del aumento de los precios.

"Para que este repunte de la inflación sea de naturaleza temporal es muy importante que no haya efectos de segunda ronda en el mercado laboral y por la indexación de determinadas partidas presupuestarias que podría hacerlo más permanente", ha advertido el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, en un coloquio organizado por el 'think tank' Civismo.

En su intervención, el ex ministro español de Economía y Competitividad ha subrayado que la aceleración de las presiones inflacionistas estaba previsto, aunque ha admitido que el repunte de los precios ha sido más intenso de lo esperado inicialmente, aunque ha expresado su confianza en un alivio de la inflación a partir del próximo ejercicio una vez se reviertan los efectos de base de este año.

De este modo, ha recordado que la inflación en 2020 en la eurozona fue del 0,3% y esos factores transitorios y de base explican que vaya a haber un aumento este año, mientras que en 2022 próximo actuarán en sentido contrario, por lo que el escenario central del BCE es que el repunte de la inflación sea temporal.

"No obstante, es fundamental que no haya efectos de segunda ronda, aún o hemos visto ninguno en el mercado laboral y es fundamental que, si el incremento de precios es temporal, no se tomen medidas que cronifiquen ese aumento, lo que tiene que ver con la indexación de las economías", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado que el mandato primordial del BCE es la estabilidad de precios por lo que es clave que los aumentos transitorios de los precios no se conviertan en estructurales por efectos de segunda ronda.

"Ahí es donde estaremos atentos", ha asegurado, advirtiendo de que en el caso de no cumplirse esta definición de estabilidad de precios el BCE estará preparado para reaccionar con independencia de lo que ocurra en Estados Unidos, que está en una fase del ciclo diferente y con una inflación del 5% frente al 2% de media de la zona euro.

Europa Press