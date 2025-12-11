El BCE propone simplificar las normas bancarias con un rediseño de los colchones de capital

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha expresado su respaldo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Simplificación, liderado por el español Luis de Guindos, que se presentarán a la Comisión Europea, incluyendo cambios en el diseño de los requerimientos de capital de las entidades de crédito y aumentar la proporcionalidad de las normas bancarias de la UE, ampliando a más entidades el régimen que se aplica a las firmas de menor tamaño.

El documento presentado este jueves por el supervisor europeo recoge un total de 17 recomendaciones para simplificar el marco regulatorio, el marco de supervisión y el marco de información. El BCE remitirá las propuestas a la Comisión Europea, que está preparando un informe sobre la situación general del sistema bancario que se presentará en 2026.

"Estas propuestas tienen por objetivo simplificar el marco, manteniendo la capacidad de resistencia del sistema bancario europeo y asegurando que las autoridades microprudenciales, macroprudenciales y de resolución sigan cumpliendo eficazmente sus objetivos", ha indicado el BCE, que ha insistido en la importancia de completar la unión bancaria y la unión de ahorros e inversiones para reducir la fragmentación nacional y permitir una mayor eficiencia de los mercados de capitales.

Asimismo, subraya la necesidad de fomentar la armonización y la integración financiera europeas, destacando que la cooperación internacional es fundamental y todas las jurisdicciones deben garantizar una aplicación plena, oportuna y fiel de Basilea III.

Una de las recomendaciones planteadas es simplificar el diseño de los requerimientos y de los colchones de capital de las entidades de crédito fusionando los niveles de los colchones de capital existentes en solo dos, "un colchón no liberable y un colchón liberable que las autoridades puedan reducir en períodos de dificultad", así como reduciendo los elementos del marco de la ratio de apalancamiento de cuatro a dos: un requerimiento mínimo del 3% y un colchón único, que podría fijarse en cero para las entidades de menor tamaño.

Para mejorar la calidad del capital de las entidades de crédito, el Consejo de Gobierno del BCE propone reforzar la capacidad del capital de nivel adicional 1 (AT1) para absorber pérdidas en condiciones operativas normales, lo que sería conforme con el Acuerdo de Basilea y mantendría la resiliencia.

Alternativamente, podrían eliminarse elementos distintos del capital de la estructura de capital en situación de gestión continuada, siempre que el cumplimiento de Basilea y la neutralidad del capital no se vean comprometidos.

"El Consejo de Gobierno propone aumentar significativamente la proporcionalidad de las normas bancarias de la UE", ampliando a más entidades el régimen que se aplica actualmente a las entidades de menor tamaño y simplificando las normas aplicables de manera prudente y armonizada.

De su lado, para simplificar el marco macroprudencial, recomienda la reciprocidad automática de las medidas macroprudenciales, lo que asegura que todas las entidades de crédito que operan en un país en el que se aplica una medida macroprudencial estén sujetas a esa medida.

En cuanto al marco aplicable en caso de inviabilidad, el Consejo de Gobierno recomienda un mayor alineamiento entre los requisitos de resolución a los que están sujetos todas las entidades con los previstos para las entidades de importancia sistémica mundial (G-SIBs), señalando que debería hacerse sin reducir los componentes de los balances de las entidades que pueden utilizarse para absorber pérdidas y recapitalizar la entidad en caso de que entre en resolución.

Para lograr una mayor armonización, el Consejo de Gobierno recomienda que las normas bancarias de la UE se adopten mediante reglamentos directamente aplicables en lugar de en directivas.

Por lo que respecta a la supervisión, el Consejo de Gobierno recomienda que se complete el código normativo único y se armonicen las normas sobre autorizaciones, gobernanza y operaciones con partes vinculadas, lo que reduciría la complejidad.

Asimismo, propone simplificar la prueba de resistencia a escala de la UE racionalizando su metodología y alcance y haciendo que sus resultados sean más útiles tanto desde la perspectiva del sistema bancario como de las entidades individuales. Los resultados de esta prueba de resistencia revisada contribuirían a mejorar la coordinación entre los colchones macro y microprudenciales.

En cuanto a la presentación de información, el Consejo de Gobierno propone que las autoridades europeas compartan sus datos entre sí de manera más amplia, lo que permitiría a las entidades informar una sola vez, creándose un sistema de información plenamente integrado a escala europea con fines estadísticos, prudenciales y de resolución, lo que podría hacerse, idealmente, a través del Comité Conjunto de Información Bancaria