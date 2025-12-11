El BCE propone una regulación bancaria más simple, pero descarta reducir los colchones

Por Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 11 dic (Reuters) - El Banco Central Europeo propuso el jueves una simplificación de la regulación bancaria, con la que pretende recortar el complejo conjunto de normas establecidas tras la crisis financiera mundial sin aliviar la carga reguladora general.

Los bancos se quejan desde hace tiempo de que la supervisión se ha vuelto onerosa y otros países, en particular Estados Unidos, presionan ahora para recortar la regulación y suavizar las normas de capital bajo la premisa de que la supervisión limita la actividad bancaria.

Sin embargo, el BCE se aferró a su promesa de que la simplificación no puede significar una reducción de los requisitos de capital, y las propuestas del jueves se centran en reducir —y no disminuir— los colchones de capital que los bancos deben mantener para amortiguar posibles perturbaciones.

"Los esfuerzos de simplificación deben mantener la capacidad de resistencia de los bancos y, por capacidad de resistencia de los bancos, nos referimos al nivel de capital", dijo Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. "No queremos tratar de socavar la actual situación de capital de los bancos europeos".

MENOS, PERO NO MÁS BAJO

La recomendación número uno del BCE es simplificar el diseño de los requisitos y colchones de capital de los bancos, lo que se conoce como pila de capital, como informó Reuters anteriormente.

El BCE pretende fusionar las actuales capas de colchones en solo dos: un colchón no liberable y otro liberable que las autoridades puedan reducir en épocas difíciles.

El nuevo colchón liberable sería el resultado de fusionar el colchón de capital anticíclico con el colchón de riesgo sistémico, que normalmente se acumulan durante los periodos tranquilos y se liberan durante las recesiones.

Sin embargo, las orientaciones no vinculantes del Pilar 2 sobre los niveles de capital se mantendrían separadas, aparte del colchón liberable.

El BCE también quiere reducir el marco del coeficiente de apalancamiento de cuatro a dos elementos, para incluir un requisito mínimo del 3% y un único colchón, que podría fijarse en cero para los bancos más pequeños, dijo el banco en un comunicado.

El BCE también propuso ampliar el denominado "régimen de bancos pequeños" para que un mayor número de entidades bancarias estén sujetas a requisitos de supervisión más sencillos. (Información de Balazs Koranyi; edición de Toby Chopra y William Maclean; edición en español de Paula Villalba)