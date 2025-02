El bce puede seguir bajando los tipos aunque la fed se lo tome con calma, según vujcic

Por Balazs Koranyi

ZAGREB, 13 feb (Reuters) - El Banco Central Europeo (BCE) podría recortar los tipos de interés tres veces más este año, incluso si su homóloga estadounidense se mueve más lentamente, pero la flexibilización de la política monetaria está supeditada a una rápida caída de la inflación subyacente, dijo el gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic. El BCE ha reducido los costes de financiación en cinco ocasiones desde el pasado mes de junio y ha insinuado una mayor relajación de la política monetaria, dejando a los inversores con la incertidumbre sobre el ritmo y el alcance de los nuevos recortes de tipos.

"El mercado prevé tres recortes más este año", dijo Vujcic en una entrevista. "Esas expectativas no son descabelladas". Sin embargo, los datos de los próximos meses serán cruciales, porque las proyecciones apuntan a una gran caída de la inflación de los servicios, el mayor componente de la cesta de precios al consumo y motor clave del excesivo crecimiento de los precios en el último año. "Para que los recortes de tipos se materialicen, necesitamos ver una desaceleración de la inflación subyacente y de la inflación de los servicios", dijo Vujcic, al que se considera un moderado partidario del endurecimiento monetario. Los recortes pueden seguir adelante aunque la Reserva Federal (Fed) se contenga, argumentó Vujcic. El mes pasado, la Fed recalcó que no tenía prisa por relajar su política monetaria, y la inflación inesperadamente alta de enero planteó la posibilidad de que ni siquiera bajara los tipos en 2025. Los tipos de interés elevados en Estados Unidos implican un dólar más fuerte y un aumento de los costes de los préstamos a largo plazo, pero los movimientos del mercado hasta ahora no suscitan excesiva preocupación, dijo Vujcic. "El tipo de cambio es un factor que tenemos en cuenta pero, al nivel actual, no es algo que deba preocuparnos". El euro ha bajado alrededor de un 7% frente al dólar desde el otoño, pero esto supone menos de un 3% en términos ponderados, un cambio relativamente pequeño.

Un euro más débil dispara la inflación interna porque encarece las importaciones, sobre todo de energía, lo que repercute rápidamente en los precios.

CAMBIO DE LENGUAJE El BCE no debería orientar a los inversores sobre hasta dónde bajarán los tipos de interés, dijo Vujcic, pero añadió que esperaba que el debate sobre el tipo terminal se intensificara pronto y el banco ya podría cambiar su lenguaje en la reunión de marzo. El BCE sigue describiendo su política como "restrictiva", pero un recorte más llevaría el tipo de depósito al 2,5%, donde algunos responsables de política monetaria podrían empezar a dudar de si sigue siendo lo suficientemente alto como para frenar la economía. "Sin duda, nos estamos acercando al momento en que deberíamos eliminar el término 'restrictivo' de nuestro lenguaje", dijo Vujcic. "Esto podría ocurrir ya en nuestra próxima reunión, pero también dependerá de los datos que vayan llegando".

"Debería ocurrir cuando ya no sea posible decir con total certeza que todavía estamos en la zona restrictiva", añadió.

El débil crecimiento económico de la zona euro, integrada por 20 países, también podría ser un lastre para la inflación, pero es poco probable que las condiciones de crecimiento se deterioren aún más.

El consumo ha sido especialmente débil, representando la mayor desviación en comparación con las expectativas, pero siguen dándose las condiciones para una recuperación impulsada por el consumo dado el elevado ahorro, el repunte de los ingresos y el boyante empleo.

"No veo mucho riesgo de recesión. Por otra parte, tampoco veo que se produzca una recuperación rápida", argumentó Vujcic.

Parte de la confianza en el crecimiento se debe a un aumento de la flexibilidad del mercado laboral. Algunas empresas que luchan contra la debilidad de la demanda están reduciendo la jornada laboral en lugar de despedir personal, y es probable que esto fomente la confianza de los consumidores, ya que los trabajadores pueden estar menos preocupados por perder su empleo, añadió Vujcic.

