el bce recorta los tipos de interés ante la desaceleración del crecimiento

Por Balazs Koranyi y Francesco Canepa

FRÁNCFORT, 12 sep (Reuters) - El Banco Central Europeo volvió a recortar los tipos de interés el jueves ante la desaceleración de la inflación y el crecimiento económico, pero apenas dio pistas sobre su próximo paso, en un momento en que los inversores apuestan por una relajación constante de la política monetaria en los próximos meses. El BCE redujo su tipo de depósito en 25 puntos básicos, hasta el 3,50%, en una medida ampliamente telegrafiada, tras un recorte similar en junio, mientras la inflación está ahora a un paso de su objetivo del 2% y la economía local bordea la recesión. Ante la expectativa generalizada, la atención de los inversores se ha centrado ya en lo que vendrá después, pero el BCE no arrojó ninguna luz al respecto, ya que se atuvo a su directriz de que las decisiones se tomarán reunión por reunión, sin compromiso previo con ninguna senda de tipos en particular. "El Consejo de Gobierno continuará aplicando un enfoque que dependerá de los datos y que se adoptará reunión por reunión para determinar el nivel y la duración adecuados de la restricción", dijo el BCE en un comunicado. "El Consejo de Gobierno no se está precomprometiendo con una senda de tipos concreta". La atención de los inversores se centra ahora en la rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 1245 GMT, en la que será preguntada sobre las perspectivas de tipos y sobre cómo puede influir en el BCE la esperada reducción de tipos de la Reserva Federal estadounidense. (Reporte de Balazs Koranyi; edición de Catherine Evans; editado en español por Tomás Cobos, Javi West Larrañaga y Benjamín Mejías Valencia)

Reuters