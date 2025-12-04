El BCE tomará la postura del G7 sobre las divisas, dice Cipollone sobre la intervención del yen

TOKIO, 4 dic (Reuters) -

El Banco Central Europeo se atendrá al comunicado del G7 sobre los tipos de cambio, dijo Piero Cipollone, miembro de su Comité Ejecutivo, al diario Nikkei cuando se le preguntó si aceptaría cualquier decisión de Japón de intervenir en el mercado de divisas.

"El comunicado del G7 sobre los tipos de cambio utiliza un lenguaje muy claro. Dice, entre otras cosas, que estamos comprometidos con 'los tipos de cambio determinados por el mercado', a 'realizar consultas exhaustivas con respecto a las acciones en los mercados de divisas' y que 'no nos centraremos en los tipos de cambio con fines competitivos'. Nos atendremos a ello", dijo Cipollone en la entrevista publicada el jueves.

Cipollone hizo este comentario cuando se le preguntó si el BCE aceptaría la intervención de Tokio en el mercado de divisas para apuntalar la debilidad del yen.

A una pregunta acerca de la economía de la zona euro, Cipollone dijo que se había mostrado resistente y que el "escenario central" del BCE para la inflación, según el cual bajará en 2026 y volverá a su objetivo del 2% a finales de 2027, parecía "cada vez más creíble".

Aun así, advirtió que el BCE podría tener que recortar los tipos de interés si no se cumplen sus expectativas de un impulso del gasto fiscal alemán y un mayor consumo de los hogares.

"Suponemos que la tasa de ahorro descenderá, pero esta hipótesis aún está por comprobar", dijo Cipollone. "Si no se materializa, tendremos que actuar". (Información de Leika Kihara y Francesco Canepa; edición de Himani Sarkar y Tomasz Janowski; edición en español de Jorge Ollero Castela)