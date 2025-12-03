El BCE ve "contraproducente" responder a desviaciones transitorias de la inflación

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, considera que no es necesaria una respuesta de política monetaria a pequeñas desviaciones de la inflación, puesto que sería hasta contraproducente, dado el retraso en su transmisión, mientras que en caso de inclinaciones suficientemente grandes y persistentes respecto al objetivo será necesaria una respuesta independientemente del origen de esta desviación.

"Las pequeñas desviaciones de la inflación que no se prevé que persistan no requieren una respuesta de la política monetaria", ha defendido Lane en su intervención en un acto en Liubliana, donde ha advertido que, teniendo en cuenta los retrasos en la transmisión de las decisiones monetarias, "sería contraproducente intentar responder a desviaciones a corto plazo que se espera firmemente que sean transitorias".

Por contra, para el economista jefe del BCE una desviación suficientemente grande y persistente respecto al objetivo de la institución requiere una respuesta de la política monetaria, independientemente de su origen.

Sin embargo, en caso de desviaciones medianas y algo persistentes, el economista irlandés considera que el origen de dicho sesgo debería desempeñar un papel importante a la hora de determinar la reacción adecuada de la política monetaria, añadiendo que probablemente requiera un ajuste gradual de la postura monetaria.

En este sentido, ha distinguido entre una desviación intermedia de la inflación derivada de un shock del nivel relativo de precios impulsado por la oferta, donde la justificación de una respuesta activa de la política monetaria es más matizada, ya que no supone el mismo riesgo para la inflación a medio plazo que un shock sobre la demanda interna.

De este modo, ante desviaciones intermedias de la inflación, Lane ha defendido que las decisiones se tomen reunión por reunión, en función de los datos, sobre la base de un marco analítico exhaustivo y riguroso que tenga en cuenta la evidencia en relación con las perturbaciones que impulsan las desviaciones de la inflación y si existen indicios de que se estén transformando en una dinámica de inflación más amplia.

"Este enfoque, reunión por reunión y basado en los datos, es especialmente útil en condiciones de elevada incertidumbre", ha subrayado.