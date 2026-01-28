El BCE vigila el efecto de la debilidad del dólar en la inflación de la eurozona, según Villeroy

PARÍS, 28 ene (Reuters) -

El Banco Central Europeo (BCE) sigue de cerca cómo el debilitamiento del dólar puede afectar a la inflación en la zona euro y adaptará su política monetaria en consecuencia, dijo el miércoles François Villeroy de Galhau.

"Estamos siguiendo de cerca la apreciación del euro y su posible impacto en una menor inflación. Este es uno de los factores que guiarán nuestra política monetaria y nuestras decisiones sobre los tipos de interés en los próximos meses", dijo en una publicación en Linkedin el miércoles.

Añadió que la debilidad del dólar frente al euro refleja una menor confianza en un escenario de impredecible política económica estadounidense. (Información de Inti Landauro; edición de Charlotte Van Campenhout; edición en español de Paula Villalba)