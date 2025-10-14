El BCIE canalizó la mitad de los fondos de desarrollo inyectados en Centroamérica en los últimos 20 años

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha canalizado aproximadamente la mitad de los fondos de desarrollo que han llegado a Centroamérica en los últimos 20 años, según ha subrayado la presidenta de la institución, Gisela Sánchez, durante la jornada 'Perspectivas de Desarrollo en Centroamérica: Oportunidades junto al BCIE', organizado por la CEOE.

Desde su creación hace 65 años, el BCIE ha crecido desde un capital inicial cercano a los 20 millones de dólares (17 millones de euros) hasta unos activos superiores a los 20.000 millones de dólares (17.308 millones de euros).

Sánchez resaltó durante su intervención que la institución refuerza su capacidad crediticia y también actúa como banco multilateral con conocimiento regional que ha fortalecido sus relaciones con la Unión Europea, además de la participación de empresas españolas.

Asimismo, la institución no solo moviliza capital internacional y financiamiento verde, sino que también acompaña la preparación de proyectos transformadores con el objetivo de contribuir al crecimiento regional.

La estrategia 2025-2029 del banco prioriza sectores como la energía, las infraestructuras, los recursos hídricos o el desarrollo humano, avanzó la presidenta del BCIE, y se orienta hacia un modelo de financiamiento de alto impacto.