El BCIE y el TaiwanICDF lanzan un programa financiero para pymes lideradas por mujeres de Guatemala

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de Taiwán (TaiwanICDF) han suscrito una alianza para lanzar un programa financiero enfocado a pymes lideradas por mujeres de Guatemala, según explicó la institución en un comunicado. En concreto, la iniciativa busca reducir la brecha de género en el emprendimiento guatemalteco a través de un fondo para crédito por US$14,2 millones (12 millones de euros) complementado con US$10 millones (8 millones de euros) en fondos no reembolsables para garantías y asistencia técnica. Según se especifica en el comunicado, los recursos serán canalizados a través de instituciones financieras guatemaltecas que mantienen líneas de crédito activos con el BCIE. El Programa Financiero para Mypymes lideradas por Mujeres combina financiamiento, garantías y asistencia técnica para potenciar el emprendimiento femenino en este país, donde todavía persisten limitaciones al acceso equitativo al crédito para estas personas. Este programa también contempla acompañamiento técnico a las instituciones financieras para diseñar productos innovadores y con enfoque de género, incorporar tecnologías y comprender mejor las realidades de las mujeres emprendedoras, que actualmente representan el 39% de las pymes del país. "Apostar por las mujeres empresarias es apostar por el crecimiento con impacto social, por negocios sostenibles y por comunidades más fuertes", destacó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.
