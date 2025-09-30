El BEI acelera la aprobación de operaciones de defensa

Por Karin Strohecker y Simon Jessop

LONDRES, 30 sep (Reuters) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha reducido a seis meses el plazo de toma de decisiones para proyectos de seguridad y defensa y espera que el porcentaje del gasto total en este sector alcance o supere el objetivo del 3,5% en 2025, antes de seguir creciendo, según dijo su a Reuters.

La Unión Europea ha estado tratando de movilizar hasta 800.000 millones de euros (US$938.000 millones) en gastos de defensa en toda la región para 2029, bajo la presión de Estados Unidos para que financie más su propia seguridad frente a las amenazas de Rusia.

Tras comprometerse a principios de año a destinar el 3,5% de su volumen de préstamos de 100.000 millones de euros a defensa y seguridad y a ampliar la gama de inversiones subvencionables, Nadia afirmó que era crucial reducir el tiempo que se tarda en tomar una decisión de inversión.

"Realmente estamos reduciendo el plazo medio de comercialización en el ámbito de la seguridad y la defensa a unos seis meses, y eso es notable", dijo, presidenta del brazo crediticio de la UE, que es propiedad de los de la UE.

dijo que aún no se había tomado ninguna decisión sobre la cifra global de préstamos del banco para 2026 —cifrada en 85.000 millones de euros, según su borrador de plan trienal— pero que la cartera de proyectos de seguridad y defensa era "muy sólida".

"Confiamos en alcanzar el objetivo (de 2025), o incluso superarlo, y espero que los volúmenes sigan creciendo en los próximos años", afirmó.

Al preguntársele por el posible papel de la entidad crediticia en el desarrollo de un "muro de drones" que proporcionaría capacidades avanzadas de detección, seguimiento e interceptación a lo largo del flanco oriental del bloque, dijo estar a la espera de estimaciones y propuestas concretas.

"Ya estamos financiando proyectos en el ámbito de la fabricación de drones y, en particular, de drones que destruyen drones", dijo.

Un ejemplo de giro rápido en defensa fue el préstamo del banco de 450 millones de euros (US$528 millones) para un campus militar en Lituania destinado a reforzar las capacidades de defensa de la OTAN, que se presentó en febrero y se firmó en junio, dijo.

(1 dólar = 0,85 euros) (Información de Simon Jessop y Karin Strohecker en Londres; edición de Matthew Lewis; edición en español de Paula Villalba)