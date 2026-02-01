El belga Arne Marit da a Red Bull la cuarta victoria en el Challenge de Mallorca

El ciclista belga Arne Marit se impuso este domingo en el Trofeo Palma, quinta y última etapa del Challenge de Mallorca, para darle a su equipo, el Red Bull Bora, su cuarto triunfo en cinco carreras.

Marit, que acaba de incorporarse al conjunto alemán después de tres temporadas en Intermarché, superó al esprint al alemán Max Kanter (Astana) y a su compañero italiano Alessio Magagnotti para lograr, a sus 27 años, la segunda victoria como profesional.

En Mallorca, Red Bull Bora rozó el pleno con una victoria en la contrarreloj por equipos del jueves y los dos triunfos de Remco Evenepoel: el viernes en el Trofeo Serra de Tramuntana y el sábado en el Trofeo Andratx-Pollença.

Solo se les escapó la primera prueba, que se llevó el portugués Antonio Morgado (UAE) en el Trofeo Calvià del miércoles.