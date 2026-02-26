El beneficio de ACS se dispara un 25%, impulsado por el negocio en EEUU
Por Mireia Merino
26 feb (Reuters) - El grupo constructor español ACS informó el miércoles de que su beneficio neto anual aumentó un 25,3%, gracias a los buenos resultados obtenidos en Estados Unidos.
Los sólidos resultados de ACS subrayan su cambio estratégico hacia las infraestructuras y los centros de datos estadounidenses, un enfoque que ha impulsado la subida de sus acciones un 28,5% este año, a pesar de que las empresas con exposición en Estados Unidos se enfrentan a la incertidumbre sobre las políticas arancelarias.
DETALLES CLAVE
* El beneficio neto ascendió
a 857 millones de euros (1.010 millones de dólares) en 2025, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban una media de 862,2 millones de euros.
* Los ingresos aumentaron un 19,7% hasta alcanzar los 49.850 millones de euros, ligeramente por encima de los 49.540 millones de euros estimados por los analistas.
* Estados Unidos y Canadá, donde la empresa ha obtenido varios contratos durante el último año relacionados con la digitalización, los centros de datos y las infraestructuras de transporte, representan alrededor del 63% de los ingresos de ACS.
* La empresa con sede en Madrid superó su previsión de crecimiento del beneficio neto ordinario de hasta un 17% en 2025, pero no proporcionó ninguna perspectiva para 2026.
* Los analistas esperan que ACS siga beneficiándose de las megatendencias en materia de infraestructuras en Estados Unidos, y Bernstein prevé medio de dos dígitos en los beneficios y los dividendos por acción hasta 2027.
* ACS no abordó el posible impacto de las políticas arancelarias estadounidenses en sus proyectos de infraestructura.
(1 dólar = 0,8466 euros) (Información de Mireia Merino; edición de Matt Scuffham; edición en español de Jorge Ollero Castela)