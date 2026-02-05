El beneficio de BBVA en el cuarto trimestre aumenta un 4% interanual
MADRID, 5 feb (Reuters) - El banco español BBVA anunció el jueves que su beneficio neto del cuarto trimestre aumentó un 4,1% en comparación con el mismo periodo de 2024, gracias a los buenos resultados obtenidos en España y México.
El banco registró un beneficio neto de 2.530 millones de euros (2.980 millones de dólares) en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, frente a los 2.430 millones de euros del mismo periodo del año anterior.
Los analistas encuestados por Reuters esperaban de media un beneficio neto de millones de euros.
(1 dólar = 0,8483 euros) (Reporte de Jesús Aguado; edición de Aislinn Laing.; editado en español por Tomás Cobos)