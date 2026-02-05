El beneficio de BBVA en el cuarto trimestre aumenta un 4% interanual

MADRID, 5 feb (Reuters) - El ⁠banco español ⁠BBVA anunció el jueves que su ⁠beneficio ‌neto del ​cuarto trimestre aumentó un ​4,1% en comparación ‌con el mismo ‌periodo ​de 2024, gracias a los buenos resultados obtenidos en España y México.

El banco registró un beneficio neto ⁠de 2.530 millones de euros (2.980 ​millones de dólares) en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, frente a los 2.430 ⁠millones de euros del mismo periodo ​del año anterior.

Los analistas encuestados por ‍Reuters esperaban de media un beneficio neto de millones de euros.

(1 dólar = 0,8483 euros) (Reporte ​de Jesús Aguado; edición de Aislinn Laing.; editado en español ‍por Tomás Cobos)