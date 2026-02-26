El beneficio de eDreams aumenta pese al menor crecimiento de suscriptores

Por Mireia Merino

26 feb (Reuters) - ‌La empresa ‌española ⁠de reservas de viajes eDreams Odigeo ​informó ⁠el ⁠jueves de un ​aumento en su beneficio neto ‌durante el ​tercer trimestre ​de su año fiscal, a pesar de que la empresa se enfrentó ​a una ralentización en ⁠el crecimiento de sus suscriptores.

La ‌empresa con sede en Barcelona registró un beneficio neto de 8,8 millones de euros (10,40 ‌millones de dólares) durante el periodo, ⁠frente a los ‌2,8 millones ⁠de euros ⁠del año anterior, cuando volvió a obtener beneficios.

(1 dólar = 0,8464 euros)