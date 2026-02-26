El beneficio de eDreams aumenta pese al menor crecimiento de suscriptores
Por Mireia Merino
26 feb (Reuters) - La empresa española de reservas de viajes eDreams Odigeo informó el jueves de un aumento en su beneficio neto durante el tercer trimestre de su año fiscal, a pesar de que la empresa se enfrentó a una ralentización en el crecimiento de sus suscriptores.
La empresa con sede en Barcelona registró un beneficio neto de 8,8 millones de euros (10,40 millones de dólares) durante el periodo, frente a los 2,8 millones de euros del año anterior, cuando volvió a obtener beneficios.
(1 dólar = 0,8464 euros) (Información de Mireia Merino en Gdansk; edición de Matt Scuffham; editado en español por Patrycja Dobrowolska)