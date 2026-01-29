El beneficio de H&M supera las expectativas en el cuarto trimestre

ESTOCOLMO, 29 ene (Reuters) - La cadena minorista sueca de moda H&M informó el jueves de un aumento mayor de lo esperado en sus resultados de explotación entre septiembre y noviembre, pero señaló que se esperaba que las ventas en diciembre y enero descendieran un 2% en moneda local.

El beneficio de explotación de H&M en el cuarto trimestre fiscal, que incluye el fin crucial de semana del Black Friday, fue de 6.360 millones de coronas (US$723,5 millones), frente a los 4.620 millones del año anterior y a la previsión media de 5.530 millones de una encuesta de LSEG a analistas, con un aumento orgánico de las ventas del 2%. El margen operativo de la empresa —competidora de Inditex, propietaria de Zara— se amplió hasta el 10,7% desde el 7,4% de hace un año.

(US$1 = 8,7903 coronas suecas) (Información de Greta Rosén Fondahn, edición de Anna Ringstrom, edición en español de Jorge Ollero Castela)