El beneficio de Moeve se dispara al compensar la debilidad en químicos con la refinación

13 nov (Reuters) -

Moeve, la segunda mayor refinería de petróleo de España, antes conocida como Cepsa, registró el jueves un pronunciado aumento del 89% en su beneficio neto trimestral, gracias a unos márgenes de refino más sólidos y a la generación de efectivo, que ayudaron a compensar la debilidad de sus unidades químicas y de exploración y producción.

Su beneficio neto se elevó a 148 millones de euros (US$172,6 millones) en el tercer trimestre, mientras que el beneficio antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones aumentó un 20%, hasta 459 millones de euros.

Moeve dijo que los márgenes del refino casi se duplicaron respecto al año anterior, apoyados por una demanda constante de combustibles para el transporte, lo que elevó el flujo de caja de las operaciones en un 52%, hasta 479 millones de euros.

Su negocio químico, sin embargo, siguió enfrentándose a márgenes bajos, y los resultados de exploración y producción se vieron afectados por la caída de los precios del petróleo.

Moeve, propiedad del fondo de Abu Dabi Mubadala y de la empresa estadounidense de capital riesgo Carlyle Group, cambió de marca el año pasado para reflejar su cambio hacia negocios con bajas emisiones de carbono.

Desde 2022 ha vendido el 70% de sus activos de producción de petróleo, incluidas operaciones en Abu Dabi y América del Sur.

(US$1 = 0,8575 euros)

