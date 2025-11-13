El beneficio de Sabadell en el tercer trimestre cae un 18% interanual

MADRID, 13 nov (Reuters) - El banco español Sabadell dijo el jueves que su beneficio neto del tercer trimestre cayó un 17,7% respecto al mismo periodo de 2024 debido a los menores ingresos por créditos.

El cuarto mayor banco del país por capitalización bursátil registró un beneficio neto de 414 millones de euros (US$483 millones) en el periodo de julio a septiembre, frente a los 503 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Los analistas consultados por Reuters esperaban un beneficio neto de 449 millones de euros.

(1 dólar = 0,8575 euros) (Reporte de Jesús Aguado; Edición de David Latona; editado en español por Tomás Cobos)